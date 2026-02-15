プロ・リーグ 25/26の第25節 シャルルロワとヘントの試合が、2月15日02:15にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、橋岡 大樹（DF）、モモドゥ・ソンコ（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ヘントのアブデルハク・カドリ（MF）のアシストから伊藤 敦樹（MF）がゴールを決めてヘントが先制。

ここで前半が終了。0-1とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

シャルルロワは後半の頭から選手交代。アントワーヌ・ベルニエ（FW）からレビン・ブルム（DF）に交代した。

59分ヘントが追加点。モモドゥ・ソンコ（FW）のアシストからマックス・ディーン（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

65分、シャルルロワが選手交代を行う。エティエンヌ・カマラ（MF）からヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）に交代した。

67分、シャルルロワのパトリック・プフラッケ（MF）のアシストからシェイク・ケイタ（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

68分、ヘントが選手交代を行う。モモドゥ・ソンコ（FW）から洪 賢錫（MF）に交代した。

71分ヘントに貴重な追加点が入る。マックス・ディーン（FW）がPKを決めて1-3。2点差に広げる。

78分、シャルルロワは同時に2人を交代。パトリック・プフラッケ（MF）、シェイク・ケイタ（DF）に代わりフィリップ・シムザック（FW）、アントワン・コラッシン（MF）がピッチに入る。

80分、ヘントが選手交代を行う。ミハウ・スクラシ（FW）からハティム・エサウアビ（DF）に交代した。

後半終了間際の88分、シャルルロワのパルフェ・ギアゴン（MF）のアシストからアイハム・ウソウ（DF）がヘディングシュートを決めて2-3と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘントが2-3で勝利した。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はフル出場した。11分にゴールを決めたが、90+1分にイエローカードを受けている。橋岡 大樹（DF）はフル出場した。

2026-02-15 04:21:00 更新