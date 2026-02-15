◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第9日 ジャンプ 男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月14日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの男子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が14日（日本時間15日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール)は銀メダルを獲得した。今大会は個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルを獲得しており、これで3つ目。98年長野五輪の船木和喜に並び、同一大会ではジャンプ日本勢最多となった。

二階堂は1回目に低い飛行曲線からぐんぐん伸びていき、140メートルのビッグフライト。テレマークも決まり、154・0点の高得点をたたき出した。会心のジャンプに、着地後はガッツポーズが飛び出した。

2回目は136・5メートルにとどまり、直前にトップに立ったプレブツ（スロベニア）におよばなかった。競技後は「悔しい〜！」と絶叫し、「2本目は失敗しちゃって…。うまくいけばというのがどうしても頭をよぎった」とこぼしていた。取材対応を終えると、父・学さんと抱き合って号泣した。

父・学さんは世界選手権代表の元ジャンパー。北海道江別市の実家には、今も棚にトロフィーが並ぶ。その背中を見て育った二階堂の原点は、幼少期から受けてきた父の指導にある。二階堂の飛躍は、低い飛行曲線から後半に伸ばすのが特徴。競技を始めた頃から「上半身を起こさずに飛び出せば、空中姿勢の完成が早い」と繰り返し教え込まれてきた。「それがベースになって、今のスタイルができあがっている」。父への感謝は今も変わらない。

そして転機は22〜23年シーズンだった。参考にしたのは、体格が近いシュテファン・クラフト（オーストリア）。22年北京オリンピックラージヒル金メダリストの助走動作を研究し、作山憲斗ヘッドコーチ（35）の助言も受けながら、スタートで一度腰を落としてから上げる動きを取り入れた。最適なポジションを作るための工夫だった。

「それがハマった」。アプローチのスピードが増し、踏み切りも滑らかになった。進化は結果となって表れ、今季W杯初優勝、そして今大会ノーマルヒルと混合団体での銅メダル、ラージヒルでの銀メダルにつながった。