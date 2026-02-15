静岡競輪の開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」は14日の10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう15日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

地元エースの深谷の静岡記念連覇に期待する。ライン構成は深谷―渡辺の地元勢、吉田―恩田の関東勢、新田―佐藤の福島勢、石塚―椎木尾の和歌山勢、単騎浅井の細切れ戦。踏める距離が長い深谷が地元記念を勝てる位置から踏み込んで首位へ。好調吉田で逆転。＜3＞＜8＞、＜3＞＜5＞に注意。

＜1＞渡辺雅也 郡司（浩平）さんの後輪だけ見ていたが連係を外したので…。塚本（大樹）さんに（ブロックを）もらった後は必死でした。最後は頭まで届いたし悪くない。地元記念決勝は初。深谷さんへ。

＜2＞佐藤慎太郎 新田君に任せていたので。もう少し余裕が欲しいけど悪くはない。再度、新田君の後ろ。

＜3＞吉田拓矢 自力。

＜4＞椎木尾拓哉 石塚君が頑張ってくれて展開にも恵まれた。再度、石塚君へ。

＜5＞深谷知広 突っ張りたかったけど新田さんの勢いも良かったので。ラインで決めたかった。自転車は（3走の中で）準決勝が一番進んでいた。自力。

＜6＞石塚慶一郎 （郡司に勝って）初の決勝進出に自分がビックリしています。状態もいいしA級よりS級のスピードが自分に合っている気がします。自力。

＜7＞浅井康太 （メンバー的に）中団から運ぼうと。内から（菅原が）来るのは想定してなかった。一体感がもう少し。単騎で自在。

＜8＞恩田淳平 スタートに自信があるわけでないが何とか取ろうと。苦しいなりに対応できた。吉田君へ。

＜9＞新田祐大 深谷君を追いかければ良かったが…。喜べる内容ではないが決勝に乗れたので。自力。