俳優の柳葉敏郎（65）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。11年ぶりの共演となったMCのお笑いタレント・明石家さんま（70）から“お説教”を食らった。

さんまと柳葉は1987年放送のTBSドラマ「男女7人秋物語」など5本のドラマで共演した仲。だが、この日がプライベートも含めて11年ぶりの共演とあり、柳葉は「しばらくさんまさんと連絡取れなくて。11年ぶり。これ、聞いとかないと、きょうちゃんと出来なさそうな気がして…さんまさんに聞きたい。俺のこと、嫌いですか？」と聞いた。

するとさんまは「俺の答えは“嫌いになりたい”やな」と回答。「柳葉、お前俺にどんだけ迷惑かけたか知ってるよな？過去を振り返ったところで」と詰め寄った。

さんまは「本当に、こいつには迷惑掛けられ続けているんです。俺が酒を飲めない時に、こいつと仕事したりしてたんです。ほいで飲めないのに一生懸命、こいつ酒好きやから付き合うて、帰ろうと思ったら、朝…6時やった？それで帰ろう思うて、車乗ろうとしたら、車の前で土下座して“あと一杯お付き合いください”」と頼み込んだという。付き合った後「それで“もう行くぞ。寝るわ、俺は”って言うたら、また前回って“すいません。もう一杯だけお付き合いください”。ゴミ箱つっついてたカラスがびっくりして、こっち振り返っとったんや！」と語った。

さらに、93年放送のTBSドラマ「極道落ちこぼれ カタギになりたい！」の撮影時には、酒が飲めないさんまがロケ先の旅館でウーロン茶を飲んでいたら、こっそりそのグラスに焼酎を入れられ、フラフラになったところで「“失礼します！”って俺の枕元に座りやがってやなあ、“すいません。僕、このドラマ降ります”。ロケの途中、撮影半分入っているのに」という出来事があったと話した。

さんまは、引き留めたら柳葉の思うツボだと「帰れ帰れ！」と言ったが、柳葉は「本当に辞めます」などと言いながら朝方までさんまの部屋に居座ったという。だが、朝になったら柳葉は「行きましょう！頑張りましょう！」と撮影に前向きになっていたとし「あの何時間の間に、何があった？お前、次の日凄い頑張ってたよねえ？」と言うと、柳葉は苦笑するばかり。

「さんまさん、いろんな番組お持ちになって、そこから全然声がかからねえし」と言うと、さんまは「遠回しに俺がいつもそういう話をするから、“柳葉さんのことアカンのちゃうか？”とスタッフが思っとるわ、多分」と、周囲が“共演NG”にしていたと推測。

それでも「お前、ここは来たやないかい」と言うと柳葉は「なんでOK出たんすかね…と思って。ちょっと俺、今は足動かないんですよ、緊張していて。あの、そんなにもう、全然いいですから、呼んでください」と言うと、さんまからは「ギャラいらないって言うの？」と突っ込まれ「いらなくはない…」と苦笑していた。