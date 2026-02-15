◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個人ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】２２年北京五輪同種目の銀メダリスト、小林陵侑（チームＲＯＹ）がメダルを逃した。 １本目は１３１メートルにとどまり１１位。２本目で１３８・５メートルの大ジャンプで巻き返したが、６位に終わった。

「やっとイメージとかみ合ったなという感じでした。２本目は、すごく良かったかなと思います。なかなか納得するパフォーマンスは出せていなかったんですが、今日は最後出せました」と淡々と話した。

銀メダルを獲得した二階堂には「よくやったよ」と声をかけたという。

初戦だった個人ノーマルヒルは８位に終わった。ラージヒルに変わり、「やっと楽しくなってきた」と気持ちを高ぶらせて挑んでいたが、メダルには届かなかった。

前回五輪で２つのメダルを獲得。個人総合を初めて制した１８〜１９年シーズンから昨季まで７季続けて１桁順位を維持。今季も２勝を挙げるなどＷ杯総合２位につける。度重なるルール変更に加え、選手の入れ替わりも激しいジャンプ界をリードしてきた日本のエースだ。

イタリア入り後、「本調子ではない」となかかな調子を上げきれないでいたが、１４日の公式練習で仕掛けた。１回目にあえて飛ばず、他選手のフライトを見る選択をした。イメージを自身のジャンプに落とし込むと、練習の最後に１３０メートルの好飛躍を見せて上昇のきっかけをつくった。

メダルには届かなかったが、次は今大会の最終戦で、二階堂蓮（日本ビール）とともに挑む１７日のスーパー団体に臨む。「さっき蓮とも、つぎこそ金だなと話した。それに向けて良いジャンプしたいですね」。メダル奪取なら３つで並んでいた船木和喜、原田雅彦、葛西紀明を抜いて単独最多メダルとなる。五輪初代王者に向け、エースはこのままでは終わらない。