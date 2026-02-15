◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）

日本から出走したジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝騎乗のルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）は５着に終わった。道中は後方待機、４コーナー手前から徐々に進出し、直線では外から追い上げたが、勝利には届かなかった。勝ったのは１番人気のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）で史上初の連覇を達成。２着にはナイソス、３着にはタンバランバが入った。勝ち時計は１分５１秒０３。

全兄は２０２１、２０２２年フェブラリーＳ連覇などがあるカフェファラオ。兄が２０２３年に３着だった舞台に初めて降り立ち、兄と同モレイラとコンビで挑んだが、借りを返すことはできなかった。

モレイラ騎手（ルクソールカフェ＝５着）「とてもよく走ってくれました。ゲートは少し不運でしたが、直線では力強く伸びてくれましたし、彼のパフォーマンスには大変満足しています。応援してくれた日本のファンの皆様、ありがとうございました」