◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終わって、３−３の同点。

フォルティウスは、３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下す金星で、五輪初白星を挙げた。その勢いを、米国戦にも持ち込みたい。

１−２で迎えた第４Ｅは、フォルティウスが有利な後攻。第３Ｅで、米国に先に複数点を許したが、フォルティウスも、すぐに奪い返した。３人目のサード小野寺佳歩が、相手の中心に近いストーン（石）を、２つの石を同時に出すダブルテイクアウトではじき、スキップの吉村紗也香につなげた。吉村は、しっかりと２点を取るショットを決め、３−２と逆転した。

第５Ｅは、ともに相手の石をはじき出す展開。円形のハウスの中に石を残さない流れで、フォルティウスは相手に１点を取らせることに成功し、３−３の同点で前半を終えた。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなった。しかし、３戦で世界１位のカナダを７−５で破る金星で、通算１勝２敗となった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。