ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。今大会は個人ノーマルヒル（NH）、混合団体の銅メダルに続き、3つ目のメダルになった。

ジャンプ会場、プレダッツォの夜空に二階堂が舞った。1回目に140メートルのビッグジャンプ。ガッツポーズしながら雄叫びを上げた。堂々の首位発進。2022年北京五輪銀メダルの小林陵侑は131.0メートルで11位、中村直幹が126.0メートルで21位だった。

2回目で中村は134.5メートル。小林は138.5メートルの大ジャンプを見せ、暫定トップに。会場をどよめかせ、握りこぶしを作った。しかし後続の選手が記録を伸ばし、小林のメダルはなくなった。

大トリで迎えた二階堂の2回目。136.5メートル、合計295点でライバル、ドメン・プレブツ（スロベニア）に逆転を許したものの、表彰台を確保した。

中継インタビューでは開口一番「悔しー！ 悔しいっすね」と正直な気持ちを明かした。「絶対にドメンも2本そろえてくるの分かっていた。2本目失敗しちゃって。うまくいけばってどうしても頭をよぎるのが悔しいですね」と語った。

今大会は個人ノーマルヒルで3位同点で銅メダル。混合団体でも銅メダル。今大会3個目の勲章を手に入れた。「もしかしたらまた銅メダルなんじゃないかと思っていたけど……。でも、今日はしっかりと銀メダル獲得できたのでまあ、まあ……。失敗したジャンプもあったけど、まあ合格なんじゃないですかね」と複雑な気持ちを笑顔で語った。

小林陵侑は6位、中村直幹は16位だった。

【競技結果】

金メダル ドメン・プレブツ（スロベニア）＝301.8点

銀メダル 二階堂蓮（日本）＝295.0点

銅メダル カツペル・トマシャク（ポーランド）＝291.2点



（THE ANSWER編集部）