オリ時代にバッテリーを組んだ若月と再会

ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングでキャッチボールなどをして調整した。来月に迫ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも出場予定。「すごく楽しみにしていましたし、また久しぶりに一緒にできるメンバーもいますし、楽しみにしています」と心待ちにした。

今大会はオリックス時代にバッテリーを組んだ若月健矢捕手もメンバー入りしている。「すごいありますね。結構、まあ一番と言ってもいいぐらい楽しみなことです」と笑顔を見せた。

山本はキャンプ初日の13日（同14日）、佐々木朗希投手、大谷翔平投手らが見守る中、ライブBPを行った。昨季はワールドシリーズで3勝を挙げるなど、フル回転の活躍だったが、「疲労度っていうのは、他の年と比べても全然マシ」とコンディションが良好であると明かした。

デーブ・ロバーツ監督からはサイ・ヤング賞を期待する発言もあった。「素晴らしい賞、記録だと思うので。そう評価していただけるような投球したいですね」と3年目のシーズンに意気込みを語った。（Full-Count編集部）