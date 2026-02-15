ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ２日目の１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャッチボールなどで調整した。

山本は「すごくいいオフシーズンを過ごせた。体の疲労は他の年よりもなくて、体の状態はほかの年よりいい。調子はいい。（ＷＢＣは）最高のメンバーがそろったと思うのですごく楽しみ」と話した。

キャンプ初日だった前日１３日（同１４日）は、いきなりライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。最速９４マイル（約１５１キロ）を計測し、打者のバットをへし折るなど、ＷＢＣで大戦の可能性もある韓国代表の金慧成、米国代表のスミスと計５打席で対戦し、右前安打、見逃し三振、空振り三振、四球、右前安打で２三振を奪った。

ライブＢＰの様子は大谷翔平投手（３１）、佐々木朗希投手（２４）も捕手の後ろから見届け、大谷は「素晴らしかったと思いますね。まだまだ球速とかは上げていく段階だと思いますけど、コマンドも素晴らしかった。ウィル（スミス）の反応を見た感じ、球も来ている感じはしていると思うので、素晴らしかったと思います」とたたえていた。

ＷＢＣではエースとしてフル回転することが期待されている山本。２月下旬に日本へ帰国する見込みとなっている。