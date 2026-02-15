ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間同日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で、初の自主トレを行った。青の長袖シャツ、短パンの姿で姿をみせると、室内ケージで約３０分汗を流し、フィールドへ。外野手のネイサン・ルーカスとキャッチボールを行った後、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場のため、１６日（同１７日）の野手合流日に先立って、キャンプインしている主砲ゲレロらと守備練習にも参加。初練習の後はカナダメディアと日本メディアに対応。早くも岡本節を炸裂させた。

地元放送局ロジャースポーツネットのキャスター、ヘイゼル・マエさんから、「自分のことを自分でいうなら？」と質問されると、シラッとした顔で「硬派で、真面目で、男前」と言った後、クスリと笑った。大嶋通訳が一瞬戸惑いながら訳すと、報道陣は爆笑。初の囲みの場にあった緊張感が、和らいだ瞬間だった。

また、「宮崎にいないのが不思議です」と、慣れ親しんだルーチンから離れた実感を漏らした後、「花粉症がないので最高。いつもこの時期、鼻水とくしゃみが止まらないので、今は最高です」と笑わせた。米国での初キャンプに持参したこだわりの一品は、と問われると数秒考え込んだ上に、「ひげ剃り」と一言。ひょうひょうとしつつも飾らない人柄は、初日からさっそく全開となった。

シュナイダー監督も「彼はイージーゴーイング（おおらかな）な性格に見える。面白くて愛すべき男。朝からここに着て、色々対処している姿からそうみえた」と、第一印象に感銘を受けた様子。トロントが、岡本節に沸くシーズンが始まろうとしている。