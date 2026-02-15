（）

新潟アルビレックスBBは新潟県長岡市のアオーレ長岡で埼玉を79―69で下し、2連勝で5位に浮上した。12連勝中だった強敵を相手にPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）がチーム最多タイとなる13得点に12リバウンドと躍動し、3試合連続のダブルダブル（2桁得点、2桁リバウンド）を達成。15日の同戦で3連勝を狙う。

ホームで埼玉の連勝を12で止めた。試合終了と同時に両手を高々と上げて喜びを表現したムトンボは「簡単な試合じゃなかった。今日はディフェンスが凄く良かった」と大きく胸を張った。

この日もゴール下で奮闘した。「自分がチームで一番大きいので、ゴール下で頑張らないと」と語っていた言葉を実践。12本のリバウンドを記録すると、ダンクシュートや速攻などチーム最多タイの13得点をマークした。鵜沢潤監督は「ゴールに近いところでクリエートできるようになった。攻守において欠かせない選手に成長している」と高評価した。

埼玉戦に向けた練習期間。ムトンボは日体大の先輩でもある鵜沢監督から口うるさいほど守り方を伝授されていた。指揮官は「本当にたくさんエラーもしてきた。でも、ひた向きに取り組んでくれて少しずつ成果がでてきた。3試合連続のダブルダブルは簡単にできるもんじゃない」と“愛弟子”の成長に目を細めていた。

きょう15日の同戦に勝てば3連勝となる。「相手はもっとやってくると思うけど、もっとディフェンスを頑張って勝ちたい」と表情を引き締めたムトンボは「もちろん、4試合連続のダブルダブルも狙っていく」と誓う。ゴール下での存在感は増すばかりだ。