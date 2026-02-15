◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。第３エンド（Ｅ）を終わって、１−２と１点差。

フォルティウスは同日午前の３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下す金星で、五輪初白星を挙げた。その勢いを、米国戦にも持ち込みたい。第１Ｅは、ともに相手のストーン（石）を打ち出す展開で、両チームともに得点が入らない「ブランクエンド」。フォルティウスは、続く第２Ｅも有利な後攻での展開となった。しかし、複数点を取れず、１点を取らされる形となった。第３Ｅは、米国に後攻が移り、米国が２点を奪い１−２となった。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認める「コンシード」。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなった。しかし、３戦で世界１位のスイスを７−５で破る金星で、通算１勝２敗となった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。