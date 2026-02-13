◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）

フォーエバーヤングのサウジＣ勝利により、矢作芳人調教師は海外重賞１８勝、Ｇ１・１１勝となった。ともに自身が持つ歴代トップの記録を更新した。

サウジアラビアでは「無双状態」で、サウジＣを２３年にパンサラッサと２５、２６年にフォーエバーヤングで制すなど７回中３度Ｖを飾るほか、ネオムターフＣを２５年をシンエンペラーで、１３５１ターフスプリントを２３年にバスラットレオンで、レッドシーターフを２２年にステイフーリッシュで、サウジダービーを２４年にフォーエバーヤング）で勝っている。

◆矢作 芳人（やはぎ・よしと）１９６１年３月２０日。東京都生まれの６４歳。８４年から栗東へ入り、１４度目の調教師試験で合格。０５年に厩舎を開業した。その後は３冠馬コントレイルを始め、数々の名馬を輩出。１４、１６、２０〜２２、２４年で６度のＪＲＡ最多勝を獲得。１９〜２３年、２５年で６度の最多賞金獲得調教師賞を獲得した。昨年１１月９日には地方、海外を合わせた通算１０００勝を達成。ＪＲＡ通算は９４５勝。