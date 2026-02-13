「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル・決勝」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

初出場でノーマルヒル銅メダリストの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝は１回目でヒルサイズ手前の１４０メートルのビッグジャンプを飛び、１５４・０点でトップに立った。２位にはドメン・プレブツ（スロベニア）が１４７・０点。７点差をつけて２回目に挑む。２２年北京五輪ラージヒル銀メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝は１３１メートルで１１位につけた。

二階堂は９８年長野五輪の船木和喜以来となる同種目金メダルを狙う。

個人ノーマルヒルで銅メダルに輝くと、混合団体でも４番手として銅メダル獲得に貢献した。父・学さんは１９９１年世界選手権代表の元スキージャンパー。学さんが出場した世界選手権と同じ場所で、波に乗っていた。

◆二階堂蓮（にかいどう・れん）２００１年５月２４日、北海道江別市出身。１９９１年世界選手権代表の父・学さんの影響でジャンプを始めた。東海大中退後、２２年夏のグランプリで初出場初優勝を果たして頭角を現した。Ｗ杯は２２−２３年シーズンから本格参戦し、今季は個人で初の表彰台と初優勝を経験。１６７センチ、５５キロ。プライベートでは、１月１３日に結婚したことを自身のＳＮＳで発表した。