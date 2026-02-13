【ダンイーデン（米フロリダ州）＝平沢祐】プロ野球の巨人から米大リーグのブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が１４日、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で自主トレーニングに臨んだ。

前日にフロリダ入りし、キャンプ施設を訪れたばかりの岡本。ストレッチ後には早速、室内で打撃練習に臨んだ。巨人時代の登場曲であるサザンオールスターズのヒット曲「希望の轍（わだち）」が流れる場面もあった。

その後はグラウンドに出てチームメートとキャッチボールをし、内野陣の守備練習に入って三塁でノックを受けた。クラブハウスでは新たな仲間とあいさつを交わすなど、リラックスした雰囲気だった。

練習後に取材に応じ、「やっと（キャンプ地に）来られた」とホッとした様子で、施設については「めっちゃキレイやなと思った。でかいし、歩いて移動できるから最高やなと思った」と話した。新たな環境に飛び込み、「ルーキーの時を思い出した」と懐かしそうに語った。

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」でも活躍が期待される。「日本の代表に恥じないように、しっかりと思い切ってプレーしたい」と意気込んだ。