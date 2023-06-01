¡ÚÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¤¬1²óÌÜ¤Ç¶Ã°Û¤Î140¥á¡¼¥È¥ëÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç2²óÌÜ¡¢Èá´ê¤Î¶â¤Ø¡¡¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬11°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¤Ï21°Ì
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë 1²óÌÜ(Âç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü)
ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÆó³¬Æ²Áª¼ê¤¬Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²Áª¼ê¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç131¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¡£ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ1²óÌÜ¤Ç¤â 140¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡£154.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·Á´ÂÎ1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï131¥á¡¼¥È¥ë¡¢134.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç11°Ì¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï126.0¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó126.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç21°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ³¤¤¤ÆºÇ½ª2²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¢¦1²óÌÜ¤Î·ë²Ì
1°ÌÆó³¬Æ²Ï¡¡¡140.0m 154.0¥Ý¥¤¥ó¥È
2°Ì¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡¡138.5m 147.0¥Ý¥¤¥ó¥È
3°Ì¥¯¥ê¥¹¥È¥Ã¥Õ¥§¥ë ¥¨¥ê¥¯¥»¥ó¡¦¥¹¥ó¥À¥ë¡¡136.0m 145.0¥Ý¥¤¥ó¥È
-----
11°Ì¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡131.0m 134.9¥Ý¥¤¥ó¥È
21°ÌÃæÂ¼Ä¾´´¡¡126.0m 126.2¥Ý¥¤¥ó¥È