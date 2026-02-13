◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）

日本から出走したオイシン・マーフィー騎手＝イギリス＝騎乗のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は敗れた。ＪＲＡ初の女性トレーナー、前川調教師も海外重賞初挑戦で勝利をつかむことはできなかった。

前走の有馬記念５着で芝への適性を示しながらも再び砂へ矛先を向け、海を渡った一戦。前川師にとっては技術調教師時代の２４年以来、２年ぶりのサウジアラビア参戦だったが、まだ世界の壁は厚かった。ただ、日本競馬が誇る「二刀流」の前には様々な選択肢がある。ドバイに続戦か、国内へ戻るのか。ダートに続戦なのか、芝へ切り替えるのか。今後の動向に注目が集まりそうだ。

前川恭子調教師（サンライズジパング＝６着）「１番枠で、行き脚がつかない子ですが上手に運んでくれたと思います。直線で手前を替えてくれなくて、ゴールを過ぎてから替えたと。スムーズに替えられたらと後悔が残ります。すみません、馬券にならなくて。馬場は重いと思いますが、こなしてくれたと思います。（マーフィー騎手は）もう少し距離があった方がいいけど、状態はすごく良かったと言ってくれました。（海外遠征は）初めてのことではありましたが、意外とスタッフと楽しみながらやれたと思います。こちらの獣医さんだったり、装蹄師さんだったり、皆さんのおかげで無事に出走できて良かったです」