リーグ・アン 25/26の第22節 マルセイユとストラスブールの試合が、2月15日01:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）、クインテン・ティンバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。マルセイユのアミーヌ・グイリ（FW）のアシストからメイソン・グリーンウッド（FW）がゴールを決めてマルセイユが先制。

ここで前半が終了。1-0とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

ストラスブールは後半の頭から選手交代。サミル・エルムラベ（MF）からアブドゥル・ウワタラ（MF）に交代した。

その直後の47分マルセイユが追加点。アミーヌ・グイリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

63分、ストラスブールは同時に2人を交代。フリオ・エンシソ（FW）、ルーカス・ホグスバーグ（DF）に代わりセバスティアン・ナナシ（MF）、gessime yassine（MF）がピッチに入る。

71分、マルセイユは同時に2人を交代。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、ビラル・ナジア（MF）に代わりイゴール・パイシャオン（FW）、イマド・アブデリ（MF）がピッチに入る。

73分、ストラスブールのマーシャル・ゴドウ（MF）のアシストからセバスティアン・ナナシ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

85分、マルセイユが選手交代を行う。アミーヌ・グイリ（FW）からファクンド・メディナ（DF）に交代した。

85分、ストラスブールが選手交代を行う。ベン・チルウェル（DF）からダトロ・フォファナ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+7分ストラスブールが同点に追いつく。ホアキン・パニチェッリ（FW）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後もストラスブールの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、マルセイユは26分にバンジャマン・パバール（DF）、42分にナイフ・アゲルド（DF）、72分にイゴール・パイシャオン（FW）、90+10分にに、またストラスブールは83分にホアキン・パニチェッリ（FW）、90+9分にバレンティン・バルコ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 03:10:44 更新