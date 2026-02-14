ディーン アンド デルーカ × ブリジット タナカ、ブランドのルーツを刺繍で表現したオーガンジーバッグを発売

「ディーン アンド デルーカ（DEAN & DELUCA）」が、「ブリジット タナカ（Brigitte Tanaka）」とのコラボレーションオーガンジーバッグを2月17日に発売する。ディーン アンド デルーカの公式オンラインストアで取り扱う。

ブリジット タナカは、フランス人のブリジット・ジラウディと日本人のチエコ・タナカによるデュオブランド。アートを学んできた2人ならではの視点で、オーガンジーに繊細な刺繍を施した遊び心あふれるバッグを製作する。現在はパリ1区に、アンティークとコンテンポラリーをテーマにしたブティックを構えている。

コラボでは、ディーン アンド デルーカにまつわるモチーフを刺繍であしらったオーガンジーバッグをラインナップ。1977年にディーン アンド デルーカの1号店として誕生した「ニューヨーク ソーホーの店舗」と、創業者のルーツであり同店がメインで取り扱う「地中海食材」がテーマの2柄を用意する。価格は8140円。

