◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子団体パシュート準々決勝(大会9日目/現地14日)

女子団体パシュート準々決勝に挑んだ日本は2位通過で準決勝進出が決定。出場した堀川桃香選手、佐藤綾乃選手、郄木美帆選手の3人がレースを振り返りました。

強豪カナダに0秒49遅れる、2分55秒52で予選2位通過を決めた日本。3大会連続出場となる佐藤選手は「ミラノに入ってから日に日にチームの一体感がすごくよくなってきている。この3人でのレースはワールドカップの4戦ぶりなので、ひとまとまりとして、コース取りはすごく良くなったとは思うんですけど、本当に小さなミス。タイミングのずれとかがカナダとの差になってしまった。次のレースはハードになると思いますが、必ず勝ち取って決勝に進みたい」と次のオランダ戦へ意気込みました。

女子1000メートルで銅メダルを獲得した郄木選手。今大会2つめのメダル獲得に向けて、「後ろを支えてくれる仲間たちは課題だったスタートと連結部分を改善してきてくれている。あとは私の先頭を引っ張る役割を全うしなければならないと強く感じている」と責任感を口にしました。