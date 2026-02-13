◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）

１４日のサウジＣ・Ｇ１（サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１８００メートル）を勝ったフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は、１着賞金１０００万米ドル（約１５億６７３２万９６５０円）を加え、デビューからの獲得賞金は４５億６０８３万４５５０円になった。

香港のゴールデンシックスティ（１億６７１７万６００香港ドル＝３０億円超）を上回り、獲得賞金で世界歴代２位に浮上。世界歴代１位に君臨する香港のロマンチックウォリアー（現在２億４７３８万５６９７香港ドル＝４９億円超）を視界にとらえている。

次走で予定している１着賞金６９６万米ドル（約１０億９０８６万１４３６円）のドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、アラブ首長国連邦・メイダン競馬場）を勝てば、総獲得賞金は約５６億５１６９万５９８６円となり世界歴代最多獲得賞金ホースに躍り出る。

ロマンチックウォリアーは今春は香港の３冠路線で戦う予定。次走で予定している香港ゴールドＣ（３月１日、シャティン競馬場）を勝って１着賞金７２８万香港ドル（約１億４６５８万円）を加えたとしても、約５１億円。フォーエバーヤングとは５億円以上の差がつくことになる。

※１香港ドルは当時のレート。