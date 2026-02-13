ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が14日（日本時間同日深夜）にフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で初練習を行った。

打撃ケージに入り、クリケットバット、さらにバットに持ち替えてティー打撃を行うなど体を動かした。巨人時代に登場曲として使用していたサザンオールスターズの「希望の轍」も流された。キャッチボールはネーサン・ルークスと行い、三塁の位置で守備練習もこなした。一塁にはゲレロが入り、軽めながら送球する場面もあった。

ジョン・シュナイダー監督は、WBCに出場する岡本について、チーム離脱は「27日か28日（日本時間28日か3月1日）だったはずだ」と語り、オープン戦出場しついて「今のところ、(オープン戦初戦の）21日には出場させたいと思っている。それが現時点でのプランだ。メディカルスタッフとも話し合っているし、WBCに行く選手たちについては、出発前に4試合か5試合は出場させたいと考えている。来週はカズとも毎日、コンディションがどうか確認していく。もし本人の側から何か懸念があれば、その都度もちろん調整する」と話した。

野手組は16日（日本時間17日）にキャンプインする。