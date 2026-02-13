「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）

昨年度のＪＲＡ年度代表馬で圧倒的１番人気の支持を集めていたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が、レース史上初の連覇を達成した。２年続けて１着賞金１０００万ドル（約１５億６０００万円）をゲットし、自身が持つ歴代１位の総賞金を４５億円超に更新した。馬主は「ウマ娘」で知られるＣｙｇａｍｅｓの親会社である株式会社サイバーエージェント代表取締役会長の藤田晋氏。

ブリーダーズＣクラシック制覇に続いて、またしても快挙達成だ。昨年、ロマンチックウォリアーとの死闘を制して海外Ｇ１初制覇を飾った思い出の地で再び栄冠をつかんだ。道中は好位のインで運ぶ形。直線に向いて先頭に躍り出るとＢＣダートマイル覇者ナイソスとの一騎打ちに。坂井の右ステッキに応えてしっかりと伸びると、その差は縮まることなく、堂々と先頭でゴールを駆け抜けた。

鞍上の坂井は馬上インタビューで「アメージングホース。彼を信じて乗りました。心配は全くなかったです。誇りに思います。遅くまで応援ありがとうございました」と、ファンにメッセージを送った。今後は昨年３着に敗れたドバイワールドＣ（３月２８日・ＵＡＥメイダン）でリベンジを狙う。