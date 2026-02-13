2025年の年度代表馬が今年初戦で快走

海外競馬の世界最高賞金を誇るG1・サウジカップ（キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）が14日（日本時間15日）に行われ、日本から参戦したフォーエバーヤング（牡5、矢作）が史上初の連覇を達成した。1着賞金1000万ドル（約15億6733万円）を獲得。総賞金45億円超えとなった。

サウジアラビアで今年もフォーエバーヤングが輝きを放った。香港最強ロマンチックウォリアーとの一騎打ちを制してから1年。史上初のサウジカップ連覇を成し遂げた。

スタートを無難に決めると、インの先団を追走。直線もそのままインから先頭に立つと、ナイソスを振り切った。騎乗した坂井瑠星の馬上のインタビューがグリーンチャンネルで中継され、「アメージングな馬。彼を信じていた。まったく道中も心配がなかかった。重圧よりは喜びがある」と話した。

昨年はサウジカップだけでなく、世界最高峰の米ブリーダーズカップクラシックも制覇。2025年の年度代表馬にも選ばれた。世界最強のダート馬は、今年初戦でライバルを圧倒した。

今年のJRAの海外レースのレートは1ドル156.733円。1着賞金1000万ドル（約15億6733万円）を獲得し、既に日本馬歴代トップだった総賞金は45億円を突破した。

フォーエバーヤングは父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング（母の父コングラッツ）の血統で通算14戦11勝。



（THE ANSWER編集部）