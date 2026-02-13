◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）

日本から出走した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が優勝した。この日、日本馬は未勝利。最後の最後に大将格の同馬が、白星を手にした。

まずまずのスタートを決めると道中は２列目のインにつけた前年王者。４コーナーでは開いた内を突いて、最後の直線は米国のナイソス（２着）との一騎打ちになるかと思われたが、一度も前に抜かせず、そのままゴールを突き抜けた。

レース史上初の連覇で、優勝賞金の１０００万米ドル（約１５億６７３２万９６５０円）を獲得。自身が国内最高額を更新中の総獲得賞金は約４５億６０８３万４５５０円となった。これで海外Ｇ１は史上最多タイの３勝目。日本馬は２０２３年パンサラッサ、２０２５年フォーエバーヤングに続く３勝目となった。

負けられなかった。最高峰の戦いを制した昨年のＢＣクラシック以来となる一戦。日本ではＪＲＡ未出走ながら圧倒的な得票数で年度代表馬を獲得し、本場アメリカでもエクリプス賞の最優秀ダート古牡馬に輝いた。今年限りでの引退も決まり、王者として臨む集大成の１年の始動戦。しっかりと勝利をつかみ取った。

これで管理馬を４頭送り出し、３勝目となったのが矢作調教師。自ら手がけたリアルスティールのＤＮＡを受け継ぎ、想像できないような競走生活を歩むフォーエバーヤングについて語る時、自らを重ね合わせることが増えた。

「だいたい、俺の調教師生活自体が思っていた以上なんだよ。今みたいに勝てるように目指していると言っていても、そんな自信があったわけでもない。目指していただけ」

「可能性を決めないこと。最高は更新しないといけない。現状維持は衰退するだけ。さらに上を目指さないと。俺の調教師人生がそうだったから」

国内の枠にとどまらず、世界を舞台に日本の強さを発信する。まさに、トレーナーの理想を体現している馬なのかもしれない。

この大きな勝利もまだ序章。視線の先にはドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）が映っている。昨秋のＢＣクラシックから直行を決めたのも「両方取りにいく」ためのローテだ。サウジＣ、ドバイ・ワールドＣの連勝となれば史上初。もちろん、昨年３着と唯一の敗戦を喫した雪辱の思いもある。様々な思いを乗せ、王者はまだまだ走り続ける。

坂井瑠星騎手（フォーエバーヤング＝１着）「アメージングホースですね。信じて乗りました。全く心配はありませんでしたし、待って追い出しました。重圧はなかったです。喜びだけですね。この馬を誇りに思います。みなさんにありがとうと言いたいです。（日本のファンへ）遅くまで応援ありがとうございました」