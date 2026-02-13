現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第9R・サウジカップ（G1・ダート1800m・1着賞金1000万ドル＝約15億円）は、坂井瑠星騎乗、フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が優勝した。2着にナイソス（牡5・B.バファート）、3着にタンバランバ（せん6・H.アルジェハニ）が入った。勝ちタイムは1分51秒02（良）。

日本から参戦したルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行）は5着、サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子）は6着となった。

昨年のブリーダーズカップクラシック制覇以来の休養明けで臨んだフォーエバーヤングが、サウジカップ史上初となる連覇を堂々達成した。スタートは五分に決めると先行争いに加わり、2列目インで流れに乗る形。道中は馬群の中で脚を温存し、勝負どころでは最内ラチ沿いのスペースを鋭く突いて進出した。直線では外からアメリカのナイソスが迫ったものの、そこからもうひと伸びして力強く突き放し完勝。直線先頭から押し切る横綱相撲で、日本の年度代表馬として格の違いを見せつけた。

【全着順】

1着 フォーエバーヤング・日 坂井瑠星

2着 ナイソス

3着 タンバランバ

4着 ビショップスベイ

5着 ルクソールカフェ・日 J.モレイラ

6着 サンライズジパング・日 O.マーフィー

7着 ムハリー

8着 バニシング

9着 ラトルンロール

10着 アミーラトアルザマーン

11着 サンダースコール

12着 ネバダビーチ

13着 ハキート

出走取消 スターオブワンダー