「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２大会連続出場の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝は６位入賞。３４秒４６でゴールし、両手をたたいて喜んだ。

客席ではカーリング女子ロコ・ソラーレの妻、吉田夕梨花が観戦。夫の登場に両手を合わせて祈り、レース後はタオルで顔を覆う様子もあった。

妻が立つことができなかったミラノの舞台で奮闘。新濱は「妻にこの会場で自分のベスト、全力の姿をミラノの舞台で見せることができたので、そこに関してはよかった。ここまで支えてくれてありがとう」と思いを伝えた。

昨年４月に沖縄・石垣島での合宿中に顔面を骨折する大けが。昨年の五輪代表選考会兼全日本選手権直前に今季使用してきたブレード（刃）が割れるアクシデントなど、さまざまな苦難を乗り越えてきた。

長島圭一郎コーチへの感謝も口にし、「４年間、妻の支え、家族の支え、チーム、全ての関係者の支え、いろんな仲間達がいたから前向きにやってこられた。心折れず、スタートラインに立つことができた。そこは精神的に強くなれた」。

視線はすでに、４年後へ向いている。「北京の段階で２０３０年までやりきると。おそらく次がラストのオリンピック。次の４年間もベストを出し切れるように考えてやっていきたい」と意気込んだ。

◆新濱立也（しんはま・たつや）１９９６年７月１１日、北海道別海町出身。釧路商高から高崎健康福祉大に進んだ。５００メートルで１９年に３３秒７９の日本記録を樹立。２０年世界選手権スプリント部門で総合優勝を果たした。２２年北京五輪は５００メートルで２０位、１０００メートルは２１位。