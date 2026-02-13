◆第７回ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）

今年からＧ１に昇格した１着賞金１８０万米ドル（２億８２１１万円）の一戦で、日本から出走した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は４着だった。日本馬にとっては２０２２年のオーソリティ、昨年の同馬に続く３勝目を狙ったが、ならなかった。優勝したのはオイシン・マーフィー騎手とコンビを組んだロイヤルチャンピオン（セン８歳、英国Ｋ・バーク厩舎、父シャマーダル）。

矢作調教師が「（Ｇ１なら）日本よりも、ここが一番のチャンスじゃないかなというぐらいに思っています」と意気込んだ大一番。左回りの中距離戦はベストの舞台だった。今年はＧ１に格上げ。悲願のビッグタイトル獲得を狙っての挑戦だった。

凱旋門賞馬ソットサスの全弟で、矢作調教師が仏アルカナ社の１歳セリで見初めた存在。これまで国内外のＧ１に１０度挑戦したが、２０２３年のホープフルＳ、２４年のジャパンＣでの２着が最高。昨秋の国内２戦（ジャパンＣ８着、有馬記念１４着）は不利に泣き、ともにまさかの大敗。悔しさを募らせながら、再び海を渡ったチャレンジだった。この悔しさを今後のさらなるステップとする。

矢作芳人調教師（シンエンペラー＝４着）「ちょっと内の馬がうるさくて、ゲートのタイミングが合わなかった。俺は調子がいいと思っていたが、（坂井）瑠星は返し馬の感じで去年のような弾む感じがなかった、とのことでした。もっと早く動きたかったけど、言い訳になるような不利があったわけではない。内枠があだになりましたね。それでも日本馬では最先着なんだけど。今後は帰国して日本か香港（クイーンエリザベス２世Ｃ）かを考えます」