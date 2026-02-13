◆第７回ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）

今年からＧ１に昇格した１着賞金１８０万米ドル（２億８２１１万円）の一戦で、日本から出走した岩田望来騎手＝栗東・フリー＝騎乗のアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は７着に終わった。日本馬にとっては２０２２年のオーソリティ、昨年のシンエンペラーに続く３勝目はならなかった。優勝したのはオイシン・マーフィー騎手とコンビを組んだロイヤルチャンピオン（セン８歳、英国Ｋ・バーク厩舎、父シャマーダル）。

アロヒアリイは昨夏、１勝馬の身ながらもフランスへ遠征し、現地Ｇ２のギヨームドルナノ賞を勝利。凱旋門賞への道をこじ開けた。凱旋門賞は１６着と大敗してしまったが、その後は休養。そして復帰戦で選んだのが、遠い中東の地の当レースだった。

鞍上には、ここ２年、夏場に欧州へ武者修行に出かけるなど、積極的に海外との接点を持ってきた岩田望騎手。国際経験豊富なコンビで、今年からＧ１に昇格した一戦に臨んでいた。敗れたが、まだ４歳。今後も国内外を問わない活躍を期待したい。

岩田望来騎手（アロヒアリイ＝７着）「ゲートの中が良くなくて、そこに尽きます。走れる状態にありましたし、芝もこなせそうな雰囲気がありました。ああいうゲートになると厳しいというのは先生も分かっていましたし、今後の課題のひとつになると思います」