プロ・リーグ 25/26の第25節 ルーベンとデンデルの試合が、2月15日00:00にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、マチュー・マルテンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはブルーニー・シンバ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）、ロマン・クベット（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の7分に試合が動く。デンデルのブルーニー・シンバ（FW）のアシストからロマン・クベット（MF）がゴールを決めてデンデルが先制。

しかし、16分ルーベンが同点に追いつく。マチュー・マルテンス（MF）のアシストからチュクブイキム・イクウェメシ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに40分ルーベンが逆転。ティボー・フェルリンデン（FW）のアシストからルカシュ・ラコミー（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とルーベンがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、デンデルは同時に2人を交代。ブライアン・ゴンサルベス（DF）、ノア・ムバンバ（MF）に代わりモハメド・ベルテ（MF）、リュック・ドフジュロル（DF）がピッチに入る。

68分、ルーベンが選手交代を行う。ティボー・フェルリンデン（FW）からキアン・ファーセン（FW）に交代した。

77分、デンデルは同時に2人を交代。ダビド・トセフスキ（FW）、ファビオ・フェラーロ（FW）に代わりアリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ナイル・ムサセブタウイ（DF）がピッチに入る。

79分、ルーベンは同時に2人を交代。シーベ・シュライベルス（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）に代わりソリー・カバ（FW）、ビルヘル・フェルストラーテ（MF）がピッチに入る。

85分、デンデルが選手交代を行う。マルソニ・サンブ（FW）からDe Kerf Bo（DF）に交代した。

86分、ルーベンは同時に2人を交代。マチュー・マルテンス（MF）、ヘノク・テクラボ（MF）に代わりウィリアム・バリウィシャ（MF）、ダビ・オポキュ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分デンデルのブルーニー・シンバ（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

だが、90+5分ルーベンが逆転。ソリー・カバ（FW）がPKを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。ルーベンが3-2で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2026-02-15 02:10:44 更新