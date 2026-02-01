ラ・リーガ 25/26の第24節 ヘタフェとビリャレアルの試合が、2月15日00:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ウーゴ・ロペス（MF）、タジョン・ブキャナン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。ヘタフェのマウロ・アランバリ（MF）がPKを決めてヘタフェが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘタフェがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビリャレアルは後半の頭から選手交代。ウーゴ・ロペス（MF）からアジョセ・ペレス（FW）に交代した。

53分ヘタフェが追加点。マルティン・サトリアーノ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

65分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ダニエル・パレホ（MF）、タジョン・ブキャナン（MF）に代わりサンティ・コメサーニャ（MF）、ジョージズ・ミカウタゼ（FW）がピッチに入る。

76分、ビリャレアルのジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘタフェが2-1で勝利した。

なお、ヘタフェは35分にザイド・ロメロ（DF）、46分にディエゴ・リコ（DF）に、またビリャレアルは39分にレナト・ベイガ（DF）、49分にサンティアゴ・モウリーニョ（DF）、86分にタニ・オルワセイ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 02:20:14 更新