¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë ¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ÊÂç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü¡Ë

ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æó³¬Æ²Áª¼ê¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÆó³¬Æ²Áª¼ê¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ËÄ©¤à¤ÈÈþ¤·¤¤Èô·¿¤Ç131¥á¡¼¥È¥ë¤òµ­Ï¿¡£87.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï128¥á¡¼¥È¥ë¤Ç4°Ì¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï134.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢77.6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

1°Ì¤Ï¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥ÄÁª¼ê¡£132¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢87.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ³¤¤¤Æ1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£