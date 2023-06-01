¡ÚÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤ËÂ³¤3¤Ä¤á¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¹¥Ä´¡¡ ¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï4°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¤¬8°Ì
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë ¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ÊÂç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æó³¬Æ²Áª¼ê¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆó³¬Æ²Áª¼ê¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ËÄ©¤à¤ÈÈþ¤·¤¤Èô·¿¤Ç131¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¡£87.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï128¥á¡¼¥È¥ë¤Ç4°Ì¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï134.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢77.6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Ï¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥ÄÁª¼ê¡£132¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢87.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ³¤¤¤Æ1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£