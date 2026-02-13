現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第8R・レッドシーターフハンデキャップ（G2・芝3000m・1着賞金150万ドル＝約2億2500万円）は、D.マクモナグル騎乗、サンズアンドラバーズ（せん5・J.オブライエン）が制した。2着にテーブルトーク（せん5・T.クローバー）、3着にタリアンス（せん4・A.ボールディング）。勝ちタイムは3分11秒56（良）。

日本から参戦したシュトルーヴェ（せん7・美浦・堀宣行）は8着、ヴェルミセル（牝6・栗東・吉村圭司）は11着となっている。

日本から参戦したシュトルーヴェ、ヴェルミセルは見せ場を作れず共に着外に敗れた。日本勢は道中共に中団から後方に位置してじっと我慢。超スローペースにも各馬の折り合いはよく、綺麗な隊列を組んで一団で進むと、3コーナー過ぎから一気にペースが上がっていった。直線では各馬の切れ味勝負で、ジョセフ・オブライエン師が管理するサンズアンドラバーズが抜け出した。