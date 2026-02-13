ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が14日（日本時間同日深夜）にフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で初練習を行った。

打撃ケージに入り、クリケットバット、さらにバットに持ち替えてティー打撃を行うなど体を動かした。巨人時代に登場曲として使用していたサザンオールスターズの「希望の轍」も流された。「“好きな歌はなんだ？”と言われて、“登場曲はこれです”という形で流してくれましたけど。でも音がデカすぎて恥ずかしくて、あんま集中できんかったですね」とおどけた岡本。それでもメジャーの舞台でもこの登場曲を流すのかを問われると「僕は変えるつもりはないです」と話した。

キャッチボールはネーサン・ルークスと行い、三塁の位置で守備練習もこなした。一塁にはゲレロが入り、軽めながら送球する場面も。「（シーズンでも）そこを守れるように、頑張りたいなと思いました」と語った。

海外メディアの取材では岡本節で爆笑を誘った。「どういうキャラクターですか？」と聞かれると「硬派で真面目な男前」と即答。通訳の言葉を聞いたメディア陣から大きな笑いが起き、早くも打ち解けた様子だった。

日本メディアには「日本から持ってきたこだわりのもの」を問われ、「何か持ってきましたっけ？」と熟考した末に「ひげそり」と答えた岡本。うっすらと無精ひげを生やした岡本は屈託のない笑顔を浮かべた。そこには自然体で臨む姿があった。

16日（日本時間17日）にキャンプインする。「夢というよりは、必ずプレーすると思ってやってきたところなので、夢とは少し違うのかなというのはあります。気を引き締めて、どれだけチームに貢献できるか、自分がどこまでいけるのか、頑張りたいと思います」と言葉に力を込めた。