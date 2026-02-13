◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１４日＝大谷翔太】 １５日（日本時間１６日）のペアショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が調整を行った。

個人戦を翌日に控え、ＳＰの曲をかけた「りくりゅう」はサイドバイサイドのトリプルトウループ、スロージャンプなどを鮮やかに着氷。その後もジャンプを入念に確認した。「いい準備ができた」と木原。三浦も「いつも通りの試合のように臨めている。本当に、いい準備ができている」と充実の表情をうかべた。

２人は今大会、団体でＳＰ、フリーともに世界歴代３位のスコアをマークして共に１位を獲得。日本の銀メダルに貢献した。団体後も調整は順調。氷を離れれば人気ゲーム「桃太郎電鉄」でリラックスしているという。三浦によれば「本当にいい経験を積んできたからか、スケートのことで言い合うことはなく」。言い合うとすれば「桃鉄で。本当にこの人（木原）、よくないの」と明かした。

今のところ、三浦の負け無し。木原が「一回戦目は、確かに僕が負けたんですよ。２回戦目が始まったら、２年目で（妨害キャラクターの）ボンビーが（三浦に）付いちゃって」と言い「そこはよかった。そこは、よかってん」と三浦。木原が通行を妨害するカードで追撃したと言い「はい、もうこのゲームは終わりですって」と、強制終了するシステムになっているという。「僕が勝てない仕様になっている」と、三浦の不敗神話は継続中。「激しい戦いをしています」としながら、オンとオフを切り替えている。

世界チャンピオンのりくりゅうは、優勝候補筆頭。日本時間１６日午前６時４１分から、日本初の金メダルへの挑戦が幕を開ける。