ブンデスリーガ 25/26の第22節 アイントラハト・フランクフルトとボルシアＭＧの試合が、2月14日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧは高井 幸大（DF）、ハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する小杉 啓太（DF）、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

18分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アルノー・カリムエンド（FW）に代わりマフムド・ダフード（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

24分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのジャン・バホーヤ（FW）のアシストからナサニエル・ブラウン（DF）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

さらに34分アイントラハト・フランクフルトが追加点。ジャン・バホーヤ（FW）のアシストからAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアイントラハト・フランクフルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボルシアＭＧは後半の頭から選手交代。フィリップ・サンダー（MF）から町野 修斗（FW）に交代した。

46分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ラスムス・クリステンセン（DF）からナムディ・コリンズ（DF）に交代した。

65分、ボルシアＭＧは同時に2人を交代。イェンス・カストロップ（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）に代わりジョセフ・スカリー（DF）、ウーゴ・ボーリン（MF）がピッチに入る。

70分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。マリオ・ゲッツェ（MF）からアンスガー・クナウフ（FW）に交代した。

75分アイントラハト・フランクフルトが追加点。アンスガー・クナウフ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アイントラハト・フランクフルトが3-0で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。小杉 啓太（DF）は出場しなかった。

また、ボルシアＭＧに所属する高井 幸大（DF）はフル出場した。町野 修斗（FW）は46分から交代で出場した。

2026-02-15 01:40:20 更新