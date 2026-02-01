ブンデスリーガ 25/26の第22節 ブレーメンとバイエルン・ミュンヘンの試合が、2月14日23:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンはマルコ・グリュル（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

22分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケーン（FW）がPKを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに25分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

バイエルン・ミュンヘンは後半の頭から選手交代。マヌエル・ノイアー（GK）からヨナス・ウルビヒ（GK）に交代した。

46分、ブレーメンが選手交代を行う。ニクラス・シュターク（DF）からサミュエル・ムバングラ（FW）に交代した。

61分、ブレーメンが選手交代を行う。カリム・クリバリ（DF）に代わりフリアン・マラティーニ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

65分、ブレーメンは同時に2人を交代。イェンス・ステーイ（MF）、フェリックス・アグ（DF）に代わりパトリツェ・チョビッチ（MF）、アイザック・シュミット（MF）がピッチに入る。

69分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。ヨシプ・スタニシッチ（DF）、セルジュ・ニャブリ（FW）に代わりアルフォンソ・デービス（MF）、ジャマル・ムシアラ（MF）がピッチに入る。

その直後の70分バイエルン・ミュンヘンが追加点。アルフォンソ・デービス（MF）のアシストからレオン・ゴレツカ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが0-3で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）は79分から交代で出場した。

また、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2026-02-15 01:40:25 更新