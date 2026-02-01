ブンデスリーガ 25/26の第22節 ホッフェンハイムとフライブルクの試合が、2月14日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはフィスニク・アスラニ（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）、バウター・ブルヘル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、デリー・シェアハント（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

フライブルクは後半の頭から選手交代。シリアケ・イリエ（FW）からマキシリアン・ローゼンフェルダー（DF）に交代した。

その直後の46分に試合が動く。ホッフェンハイムのブラディミール・ツォウファル（DF）のアシストからフィスニク・アスラニ（FW）がヘディングシュートを決めてホッフェンハイムが先制。

さらに51分ホッフェンハイムが追加点。ブラディミール・ツォウファル（DF）のアシストからオザン・カバク（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

57分、フライブルクは同時に2人を交代。マキシリアン・ローゼンフェルダー（DF）、鈴木 唯人（MF）に代わりアントニー・ユング（DF）、イゴール・マタノビッチ（FW）がピッチに入る。なお、マキシリアン・ローゼンフェルダー（DF）は負傷による交代とみられる。

72分、フライブルクが選手交代を行う。デリー・シェアハント（FW）からビンチェンツォ・グリフォ（MF）に交代した。

73分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。バズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）に代わりアレクサンダー・プラス（MF）、マックス・メルステト（FW）がピッチに入る。

86分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。アンドレイ・クラマリッチ（FW）からイーラス・ベブ（FW）に交代した。

88分、フライブルクが選手交代を行う。フィリップ・トロイ（DF）からヤンニクラス・ベステ（MF）に交代した。

90+4分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。ブラディミール・ツォウファル（DF）からバランタン・ジャンドレイ（DF）に交代した。

その直後の90+5分ホッフェンハイムが追加点。バランタン・ジャンドレイ（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが3-0で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は先発し57分までプレーした。

