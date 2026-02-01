ブンデスリーガ 25/26の第22節 ハンブルガーSVとウニオン・ベルリンの試合が、2月14日23:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはフィリップ・オテル（FW）、ロベルト・グラツェル（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）、鄭 優営（MF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ウニオン・ベルリンのレオポルド・ケルフェルト（DF）がPKを決めてウニオン・ベルリンが先制。

しかし、35分ハンブルガーSVが同点に追いつく。ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+2分ハンブルガーSVが逆転。ニコラス・カパルド（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とハンブルガーSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。鄭 優営（MF）、イリヤース・アンサ（FW）に代わりリバン・ブルク（MF）、ティム・スカルケ（MF）がピッチに入る。

71分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ロベルト・グラツェル（FW）からユスフ・ポウルセン（FW）に交代した。

72分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。フィリップ・オテル（FW）からジャンリュック・ドンペ（MF）に交代した。

74分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ベーカリー・ジャッタ（MF）からギオルギ・ゴチョレイシュビリ（DF）に交代した。

75分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。ラニ・ケディラ（MF）からアレックス・クラル（MF）に交代した。

82分ハンブルガーSVに貴重な追加点が入る。ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

83分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。アルヨッシャ・ケムレイン（MF）、スタンリー・ヌソキ（DF）に代わりアンドラス・シェーファー（MF）、オリバー・バーク（FW）がピッチに入る。

86分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ニコラス・カパルド（MF）に代わりウイリアム・ミケルブレンシス（DF）、ダニエル・エルファドリ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分、ウニオン・ベルリンのアンドレイ・イリッチ（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と1点差に迫る。

そのまま試合終了。ハンブルガーSVが3-2で勝利した。

なお、ハンブルガーSVは50分にルカ・ブスコビッチ（DF）、64分にニコラス・カパルド（MF）、90+7分にウイリアム・ミケルブレンシス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

