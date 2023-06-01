2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Æ£ÌÚÆüºÚ&ÃæÈø½Õ¹á¤ÎÆ±³ØÇ¯ÂÐ·è¸å¤Ï¡È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡É¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ë¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¡Ú¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼ ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë ½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë(Âç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü)
¥¹¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Î½éÀï¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£Æ£ÌÚÆüºÚÁª¼ê¤ÈÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê¤ÎÆ±³ØÇ¯¤Î2¿Í¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤ÇÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡£2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÊÂÎó¤·¤¿¥â¡¼¥°¥ë¤Î¥³¡¼¥¹¤òÆ±»þ¤Ë³êÁö¤·¤Æ±éµ»¤·¡¢ÂÐÀï·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ó¡¢¥¨¥¢¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç¶¥¤¤¡¢Æ£ÌÚÁª¼ê¤¬19-16¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï24ºÐ¤ÎÆ±³ØÇ¯¡£¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤È¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÀÅÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¾¡¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤È¥Ï¥°¤Ç·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¢¤¤¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿ÃæÈøÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Æ£ÌÚÁª¼ê¤È¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¾¡¤Ã¤¿Æ£ÌÚÁª¼ê¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö1²óÀï¤Ç½Õ¹á¤ÈÅö¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¾ì¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç¤Î³ê¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£