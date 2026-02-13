「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２２年北京五輪５００メートル銅メダリストの森重航（２５）＝オカモトグループ＝が最終組で登場。２大会連続のメダルはならず、１０位に終わった。３４秒６２と本来の力を発揮できず、レース後は落胆を隠せなかった。

レース後はインタビューに「うーん」と絶句。悔し涙があふれ、「４年間、積み上げてきたものが出し切れなかったという思いでいます。メダル圏内というか、狙えるタイムと思っていた。最初から攻めきるレースをしていたが、つながらなかった」と振り返った。

１１日の１０００ｍでは、１分９秒８５で２４位。好スタートを切ったが、終盤は失速した。それでも「求めていた結果は得られなかったけど、まずは会場の雰囲気を味わえたことはよかった」と、２大会連続メダルのかかる勝負の５００ｍへ気持ちを切り替えていた。

開会式では旗手を担当。「一瞬で終わったように感じ、ずっと続けばいいのにと思いました」と感無量の様子だった。男子スピードスケートでは清水宏保以来（９８年長野、２００２ソルトレイクシティー）、２人目となる２大会連続のメダル獲得に向けて「自分らしい攻め切ったレースをしてゴールできれば」と闘志を燃やしていた。

だが、スタートから力を発揮できず、不本意な大会となった。「北京ではメダルが取れてよい思いがあり、今回はうまくいかなかった。オリンピックの難しさを知った。何とかもう４年頑張っていけたら」と、次回大会への思いも語った。

◆森重航（もりしげ・わたる）２０００年７月１７日、北海道別海町出身。小学２年のときにスケートを始め、山形中央高から専大へ進学した。２０年の世界ジュニア選手権５００メートルで３位。Ｗ杯は２１年のソルトレークシティー大会で初優勝した。２２年北京五輪５００メートルで銅メダルを獲得。２３−２４シーズンのＷ杯５００メートルで年間総合優勝を果たした。８人きょうだいの末っ子。１７５センチ。