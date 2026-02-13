ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で初めて自主トレを行った。

ティー打撃や三塁でのノックなどで体を動かした岡本。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場するが、１６日（同１７日）のブルージェイズ野手組のキャンプインへ向けて汗を流した。

岡本は充実した施設に「めっちゃきれいやなと思いましたし、でかいし、歩いて移動できるから最高やなと思いました」と興奮気味。２９歳ながらメジャー１年目として迎えるシーズンをかつての巨人での新人時代と重ね合わせ「ルーキーに戻ったような気持ちでしたね、球場に入る前は。今もそうですけど、あいさつしたりとか、どこに何があるか分からない状態で片付けしながら、整理しながら。１年目のルーキーの時を思い出したね。ルーキーの時と、１軍のキャンプに初めて行ったときもまた違った。いろんな懐かしい気持ちでしたね」と感慨深そうだった。

初めてレギュラーとなり、全１４３試合に出場した４年目の１８年終了後から「ちょくちょく話はしだしました」とメジャーへの思いがあったことを明かした岡本。夢舞台に立つ日も近づいているが「夢のというよりは必ずプレーすると思ってやってきた。夢とは少しちがうのかなというのはある。気を引き締めてどれだけ自分がチームに貢献できるのか、頑張りたい」と気を引き締めていた。