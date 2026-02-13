◆第７回ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）

今年からＧ１に昇格した１着賞金１８０万米ドル（２億８２１１万円）の一戦で、日本から出走した横山典弘騎手＝美浦・フリー＝騎乗のヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、逃げて直線半ばまで粘るも５着だった。日本馬にとっては２０２２年のオーソリティ、昨年のシンエンペラーに続く３勝目はならなかった。優勝したのはオイシン・マーフィー騎手とコンビを組んだロイヤルチャンピオン（セン８歳、英国Ｋ・バーク厩舎、父シャマーダル）。

「同期ライン」で中東遠征へ挑んだ。松永幹調教師と鞍上は競馬学校で同じ２期生。松永幹師が開業してからも信頼は厚く、横山典が栗東に拠点を移して以降は、積極的に騎乗を依頼するようになった。

そんな東の名手がデビュー前から「いい馬だな」と声をかけていたのがヤマニンブークリエ。昨夏からコンビを組むと、セントライト記念で２着など手が合った。今回は重賞未勝利ながらのチャレンジだったが、松永師の期待に応えて、ベテラン騎手らしい手綱さばきでレースを盛り上げた。

横山典弘騎手（ヤマニンブークリエ＝５着）「いい競馬はできました。もうちょっとリラックスして走れればと思っていて、最後に止まった。初めてのナイターの走りづらい環境で、人間でも大変なのに、これだけやる気満々に頑張ってくれたんだから大したものだよ」