【イタリア・ミラノ１４日（日本時間１５日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）１回戦（ミラノ・スピードスケート競技場）で、２大会ぶりの金メダルを目指す日本は２分５５秒５２の２位通過で準決勝進出を決めた。

この日は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急行）の布陣で出場。２組で中国と対戦すると、序盤から順調にリードを広げた。しかし、１位通過の座はカナダに譲る形となり、準決勝は３位通過のオランダと相まみえることになった。高木は「１位通過で通りたいと思っていたけど、私の最後の動きの乱れだったり、スピードを落としすぎてしまったところがすごい響いている。すごい悔しい気持ちがある」と唇をかんだ。

準決勝は１７日に行われる。「プッシングは改善というか、成長しているなと感じる。あと２日でどこまで修正できるか」と展望を口にし、オランダ戦に向けては「どの選手が、どの国が相手でも、手を抜くことは最後までできないと思っている。強い気持ちで挑みたい」と決意を述べた。

佐藤は「私と桃香のところでの小さなミスや美帆さんの最後の１周でああいうスケーティングになってしまったのは、それまでのプッシュのフォローがちゃんとできていなかったから」と反省。その上で「私たちの持ち味であるスピードを出しつつも、最後までそれをキープすれば絶対に金メダルは取れる。とにかく自信を持ってというか、オランダでもカナダでもやるべきことは変わらない。私たちの力をあとは出し尽くすだけ」と意気込んだ。