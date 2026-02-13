堂安が先発したフランクフルトが公式戦10試合ぶりの白星！ 高井＆町野が出場のボルシアMGに３−０で完勝、日本人対決を制す
現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトと高井幸大、町野修斗を擁するボルシアMGが前者のホームで対戦した。
高井が先発、町野がベンチスタートとなったボルシアMGは、19分にチャンスを作る。敵陣ボックス内で味方が繋いだボールに反応した高井が素早いターンから右足の強烈なシュートを放つも、相手GKにセーブされる。
一方、堂安が先発、小杉がベンチスタートとなったフランクフルトは24分に先制。左サイドを突破したバオヤのマイナスのパスにブラウンがダイレクトで合わせてネットを揺らした。
さらに34分には、右サイドでボールを受けたアマイモウニが左足を一閃。鮮やかなコントロールショットを突き刺して追加点を奪った。このままホームチームの２点リードで前半を終える。
２点のビハインドを負ったボルシアMGは後半開始から町野を投入。56分にはその町野のポストプレーからカストロップが左足で狙うも、相手にブロックされる。
75分にはフランクフルトが３点目を奪う。GKサントスのロングフィードを高井がトラップミスしてこぼれたボールにすぐさま反応したクナウフが落ち着いて決めた。
結局、試合はこのまま３−０で終了。勝利したフランクフルトは公式戦10試合ぶりの白星を挙げた。敗れたボルシアMGは６試合勝ちなしとなった。
なお、小杉には最後まで出番が訪れなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
