安藤智哉はフル出場、藤田譲瑠＆原大智は69分INも…降格圏ザンクトパウリ、屈辱の０−４惨敗。逆転残留を目ざすなか厳しい現実
現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節で、日本人３選手を擁する17位のザンクトパウリが、６位の強豪レバークーゼンと敵地で対戦。安藤智哉が３バックの中央で先発した一方、筋肉系のトラブルから復帰明けの藤田譲瑠チマと、安藤と同じく今冬に加入した原大智はベンチスタートとなった。
降格圏に沈むザンクトパウリは、前節でシュツットガルトを２−１で撃破し、リーグ戦７試合ぶりに勝利。今季２度目の連勝を目ざすなか、13分にCKの流れからジャレル・クアンサーに先制点を浴びる。
さらにそのわずか１分後、今度はパトリック・シックに被弾し、あっという間に２点ビハインドとなる。
まずは１点を返したいところだが、後半に入って52分にCKから、エドモンド・タプソバに逆にもう１点を加えられる。安藤は必死にボールをかきだそうとしたもの、及ばなかった。
非常に苦しい展開のアウェーチームは、69分に２枚替えを敢行。藤田と原を送り込む。前者はボランチ、前節で90＋１分から出場してブンデスリーがデビューを飾った後者はシャドーに入った。
ただその後、79分にエルネスト・ポクにミドルシュートを叩き込まれ、０−４でタイムアップ。藤田がブレ球でミドルシュートを放つ場面などもあったとはいえ、ほとんど何もできないまま、今月３日のDFBポカール準々決勝（０−３）に続き、レバークーゼンに完敗した。なお、安藤はフル出場した。
ザンクトパウリは残り12試合で、何とか１部残留を勝ち取れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
降格圏に沈むザンクトパウリは、前節でシュツットガルトを２−１で撃破し、リーグ戦７試合ぶりに勝利。今季２度目の連勝を目ざすなか、13分にCKの流れからジャレル・クアンサーに先制点を浴びる。
まずは１点を返したいところだが、後半に入って52分にCKから、エドモンド・タプソバに逆にもう１点を加えられる。安藤は必死にボールをかきだそうとしたもの、及ばなかった。
非常に苦しい展開のアウェーチームは、69分に２枚替えを敢行。藤田と原を送り込む。前者はボランチ、前節で90＋１分から出場してブンデスリーがデビューを飾った後者はシャドーに入った。
ただその後、79分にエルネスト・ポクにミドルシュートを叩き込まれ、０−４でタイムアップ。藤田がブレ球でミドルシュートを放つ場面などもあったとはいえ、ほとんど何もできないまま、今月３日のDFBポカール準々決勝（０−３）に続き、レバークーゼンに完敗した。なお、安藤はフル出場した。
ザンクトパウリは残り12試合で、何とか１部残留を勝ち取れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！