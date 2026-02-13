◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第9日 スピードスケート 男子500メートル（2026年2月14日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、開会式で日本選手団の旗手を務めた森重航（オカモトグループ）が登場した。

500メートルは本命種目。最終組のインスタートで登場すると、同組のノルウェー選手と並び力走したが、34秒62で10位に終わった。

森重は「4年間積み上げてきたものが出し切れなかった思いです…」と語ると、頬を涙がつたった。「メダル圏内を狙えるタイムと思っていた。攻めきるようにレースしていたが、それがうまくつながらなかった」と敗因を語った。

そのうえで「北京ではメダルを獲れていい思いもあり、今大会はうまくいかなかった。五輪の難しさを改めて知った。もう4年頑張って行けたら」と4年後の雪辱を誓った。

北京五輪は銅メダルを獲得。2大会連続のメダルも期待されたが、表彰台は遠かった。

1000メートルは1分9秒85で24位。「雰囲気を味わえて良かった。スタートから加速が良く、500メートルにつながるレース」と語っていた。