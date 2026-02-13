「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２大会連続出場の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝が登場。３４秒４６でゴールし、両手をたたいて喜んだ。前回北京五輪では力を発揮できなかったが、６位入賞となった。

レース後は涙ぐむ様子もあり、「結果というより、この４年、いろんなことがあった。ここに立てたこと。レースを終えられたので、そこは良かった」と充実の表情。苦難を乗り越えて大舞台に立ち、「今シーズン、一番の体の状態に持ってこられた。４年間結果が出ず苦しんでいたが、結果は振るわなかったが、自分のやりたいことはやりきった」とうなずいた。

困難続きのシーズンだった。４月に沖縄・石垣島での合宿中に顔面を骨折する大けが。勝負の五輪シーズンに後れを取った。さらに、昨年の五輪代表選考会兼全日本選手権直前に今季使用してきたブレード（刃）が割れるアクシデントもあり「絶望的だった。つらくなかった時期はなかった」と振り返る。

支えてくれたのはカーリング女子ロコ・ソラーレの妻、吉田夕梨花だった。男子５００ｍで２度目の五輪代表を確実にした昨年の全日本選手権も会場に駆けつけ「常に前向きにさせてくれる」という頼もしい存在。９月のカーリング五輪最終予選代表決定戦で敗れた吉田に「ミラノの舞台は託したよ」と言われていた。

北京五輪は２０位だった５００ｍ。悔しい思いから４年。紆余（うよ）曲折を経てたどり着いた大舞台には妻の吉田夕梨花も応援に駆けつけ、客席で祈る様子もあった。

戦いは終わったが、レース直後に気持ちは次へ向いていた。「メダルに届かなかったが、４年後チャレンジしたい。明日から、次の４年間どう過ごすか。若手に食らいつくためにどこまで引き上げられるか考えたい」と表情を引き締めた。

◆新濱立也（しんはま・たつや）１９９６年７月１１日、北海道別海町出身。釧路商高から高崎健康福祉大に進んだ。５００メートルで１９年に３３秒７９の日本記録を樹立。２０年世界選手権スプリント部門で総合優勝を果たした。２２年北京五輪は５００メートルで２０位、１０００メートルは２１位。