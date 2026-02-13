◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子５００メートルが行われ、２大会連続出場の森重航（オカモトグループ）は、３４秒６２で１０位に終わり、２大会連続のメダルには届かなかった。レースの完走を問われると「うーん、うん、まぁ」となかなか言葉が出てこず、涙を浮かべながら「４年間、積み上げててきたものというのが、ちょっと出し切れなかったという思いでいます」と言葉を絞り出した。

「メダル圏内というか、狙えるタイムだと思っていたので、最初から攻めきるレースをしていたけど、それがうまくつながらなかったなと思います」とレースを回顧。「北京（五輪）ではメダル取れて、良い思いもあり、今大会はうまくいかなかった。五輪の難しさを改めて知ったので、またもう４年頑張っていければなと思います」と話した。

小学２年の時「別海スケート少年団白鳥」のチラシを見て「やりたい」と始めたスケート。山形中央高時代は目立った実績はなかったが、専大３年時の２１年に全日本距離別選手権で初優勝。そのまま五輪切符をつかみ、２２年北京大会では５００メートル銅メダルを獲得した。

あれから４年。「日本のトップを守ってきた」と短距離エースとして、世界と戦い続けた。２４年にチームを作り、自身で練習メニューを考える日々。研究を重ね、五輪でメダル獲得を目的に複数の選手と切磋琢磨してきた。

今大会では開会式で旗手の大役も務めた。選手たちには「開会式に出よう」と呼びかけるリーダーシップも持ち合わせる。「色んな声援を受けて、競技に対して気持ちが上がった」と約７万人収容の「サンシーロ」で大歓声を浴びたが、メダルには届かなかった。

◆森重航（もりしげ・わたる）２０００年７月１７日、北海道・別海町生まれ。２５歳。小学２年でスケートを始め、山形中央高２年時の全国高校選抜で５００メートル、１０００メートルの２冠。１９年に専大に進学し、１年時に５００メートルでジュニアＷ杯優勝。世界ジュニア選手権、世界大学選手権３位。１７５センチ。８人きょうだいの末っ子。